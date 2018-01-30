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| | В 2017 году в России рождаемость снизилась до минимума за 10 лет

В 2017 году в России рождаемость снизилась до минимума за 10 лет

Сегодня, 00:30
Росстат проинформировал о показателях рождаемости за предыдущий год. Оказалось, что по сравнению с соответствующим промежутком 2016 года данный показатель упал более чем на 10 процентов. Смертность при этом снизилась почти на четыре процента.

В 2017 году в России рождаемость снизилась до минимума за 10 лет

 

В Росстате рассказали, что рождаемость в России в предыдущем году упала до минимальной отметки за декаду. Уточняется, что всего в РФ за это время родились более полутора миллиона человек, что более чем на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году. Убыль жителей за этот период составила более 130 тысяч, поскольку смертность также уменьшилась на три процента. При этом число бракосочетаний возросло почти на 64 тысячи, а разводов – на три тысячи. Напомним, что в позапрошлом году было отмечено возрастание количества населения почти на пять с половиной тысяч.

Всплеск рождаемости в РФ пришелся на 2014 год, когда показатель достиг отметки в почти два миллиона. После этого количество новорожденных с каждым годом уменьшается.
Виктория Озерова
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