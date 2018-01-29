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| | "Киберпонедельник" в России: Как и на чем сэкономить?

"Киберпонедельник" в России: Как и на чем сэкономить?

Сегодня, 15:24
29 января 2018 года в России начинается «Киберпонедельник» – акция, в которой примут участие 300 магазинов. В рамках данного мероприятия покупатели могут приобрести различные товары по льготной стоимости.

"Киберпонедельник" в России: Как и на чем сэкономить?

 

В этом году в РФ пройдет две акции в честь «Киберпонедельника». Одну организовала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭС) совместно с Региональной общественной организацией «Центр Internet-технологий». Всего в мероприятии участвуют 200 магазинов и продлится оно ровно сутки. Другую акцию проведет Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ). В нее войдут более 100 торговых точек и люди получат возможность приобрести новые предметы на протяжении 72 часов. В рамках «Киберпонедельника» покупателям предложат различные товары по заниженной стоимости. Сегодня можно получить по льготной цене продукты питания, электронику, бытовую технику, смартфоны и прочее.

"Киберпонедельник" в России: Как и на чем сэкономить?

 

Организации предлагают различные скидки на определенные группы товаров. Цена телевизоров и холодильников уменьшится всего на 10%. Стоимость одежды и обуви снизится на 40-80%. Эксперты рекомендуют гражданам сильно не увлекаться скидками, поскольку возможны случаи мошенничества. Компании способны перед акцией умышленно завысить цены, а затем уменьшить их. Специалисты советуют обращать внимание на качество товара. При покупке гаджетов необходимо требовать гарантийные талоны. Велика вероятность того, что магазины просто хотят избавиться от залежавшегося товара.

"Киберпонедельник" в России: Как и на чем сэкономить?

 

Торговая сеть «Л’Этуаль», специализирующаяся на продаже косметики и парфюмерии, обещает скидки на свою продукцию до 70%. По сниженным ценам можно приобрести продукцию именитых брендов: Adidas, Biotherm, Bourjois и прочих. Акция распространяется на товары, продаваемые в реальных и online-магазинах. Технологические компании предлагают «интеллектуальную» чашку-термос от китайского производителя Xiaomi со скидкой 44%, действующей до 30 января. Устройство имеет оригинальный дизайн и коричневый кожаный ремешок, с помощью которого гаджет можно укрепить на руле велосипеда. Чашка сохраняет тепло на протяжении шести часов. Ее цена составляет 2,1 тысячи рублей.

"Киберпонедельник" в России: Как и на чем сэкономить?

 

Со скидкой 31% предлагают купить электронный синоптик Houzetek. Данное приспособление определяет температуру воздуха в жилище и на улице, уровень влажности в комнате. В устройстве есть будильник и календарь. Электронный синоптик стоит всего 1,68 тысячи рублей. В «Киберпонедельник» появилась возможность купить смартфон Xiaomi Redmi A5 на 23% дешевле, нежели в обычный день. Мобильный аппарат имеет экран размером 5 дюймов, камеру на 13 МП.

Несмотря на наличие огромного количества заманчивых предложений, эксперты настоятельно рекомендуют людям тщательно проверять приобретаемый товар в магазинах 29 января. Ранее случалось, что даже одежду стирали, а затем выкладывали на прилавок под видом новой, о смартфонах и бытовой технике и говорить нечего. В погоне за дешевизной можно столкнуться с мошенничеством.
Домбровский Сергей
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