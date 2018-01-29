"Киберпонедельник" в России: Как и на чем сэкономить?

29 января 2018 года в России начинается «Киберпонедельник» – акция, в которой примут участие 300 магазинов. В рамках данного мероприятия покупатели могут приобрести различные товары по льготной стоимости.

В этом году в РФ пройдет две акции в честь «Киберпонедельника». Одну организовала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭС) совместно с Региональной общественной организацией «Центр Internet-технологий». Всего в мероприятии участвуют 200 магазинов и продлится оно ровно сутки. Другую акцию проведет Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ). В нее войдут более 100 торговых точек и люди получат возможность приобрести новые предметы на протяжении 72 часов. В рамках «Киберпонедельника» покупателям предложат различные товары по заниженной стоимости. Сегодня можно получить по льготной цене продукты питания, электронику, бытовую технику, смартфоны и прочее.

Организации предлагают различные скидки на определенные группы товаров. Цена телевизоров и холодильников уменьшится всего на 10%. Стоимость одежды и обуви снизится на 40-80%. Эксперты рекомендуют гражданам сильно не увлекаться скидками, поскольку возможны случаи мошенничества. Компании способны перед акцией умышленно завысить цены, а затем уменьшить их. Специалисты советуют обращать внимание на качество товара. При покупке гаджетов необходимо требовать гарантийные талоны. Велика вероятность того, что магазины просто хотят избавиться от залежавшегося товара.

Торговая сеть «Л’Этуаль», специализирующаяся на продаже косметики и парфюмерии, обещает скидки на свою продукцию до 70%. По сниженным ценам можно приобрести продукцию именитых брендов: Adidas, Biotherm, Bourjois и прочих. Акция распространяется на товары, продаваемые в реальных и online-магазинах. Технологические компании предлагают «интеллектуальную» чашку-термос от китайского производителя Xiaomi со скидкой 44%, действующей до 30 января. Устройство имеет оригинальный дизайн и коричневый кожаный ремешок, с помощью которого гаджет можно укрепить на руле велосипеда. Чашка сохраняет тепло на протяжении шести часов. Ее цена составляет 2,1 тысячи рублей.

Домбровский Сергей

Со скидкой 31% предлагают купить электронный синоптик Houzetek. Данное приспособление определяет температуру воздуха в жилище и на улице, уровень влажности в комнате. В устройстве есть будильник и календарь. Электронный синоптик стоит всего 1,68 тысячи рублей. В «Киберпонедельник» появилась возможность купить смартфон Xiaomi Redmi A5 на 23% дешевле, нежели в обычный день. Мобильный аппарат имеет экран размером 5 дюймов, камеру на 13 МП.Несмотря на наличие огромного количества заманчивых предложений, эксперты настоятельно рекомендуют людям тщательно проверять приобретаемый товар в магазинах 29 января. Ранее случалось, что даже одежду стирали, а затем выкладывали на прилавок под видом новой, о смартфонах и бытовой технике и говорить нечего. В погоне за дешевизной можно столкнуться с мошенничеством.