Больницы Ростова возвращаются в Средневековье

Больницы Ростова возвращаются в СредневековьеСегодня, 15:26
В Смоленске посетители выставки доспехов погрузятся в Средневековье, об этом сообщают организаторы. Стартует программа 15 ноября в культурно-выставочном центре
Норвежские ученые провели эксперимент с применением компьютерного моделирования, который доказал, что истинными виновниками распространения чумы в
На севере графства Йоркшир, в заброшенной деревне были найдены необычные останки. Ученые утверждают, что это может быть свидетельством того, что местное