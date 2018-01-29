Больницы Ростова возвращаются в Средневековье

На просторах социальных сетей разгорается скандал после анонимной публикации одного из пользователей публичного сообщества «Подслушано Ростов-на-Дону». При том, что публикация достаточно короткая, фолловеры заявили, что сфера медицинских услуг в донской столице «скатывается в Средневековье».

«Сегодня испытал чувство стыда, когда сходил в больницу. Вроде идешь к нормальному врачу, а она попросту собирает все возможные бинго. Говорит, что мне рожать надо, хотя мне 20 лет, мыслить позитивно призывает, а также призывает почитать какого-то вшивого травника. Мы на полном ходу катимся в Средневековье», - заявила возмущенная пользовательница.

В комментариях сразу же началась дискуссия по этому поводу. Более старшее поколение согласилось с доводами врача и не увидело ничего плохого в подобных советах, другие же заявили, что первая категория юзеров мыслит старомодно и сейчас в таком раннем возрасте уже никто не рожает.

Николай Офицеров