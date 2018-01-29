Ростовчане передвигаются по городу на лыжах

В соцсетях появился интересный ролик о новом способе передвижения по Ростову-на-Дону. Из-за засыпанных снегом тротуаров и дорожек ростовчане вынуждены стать на лыжи.

Виктория Озерова

Жители Ростова-на-Дону осваивают новый способ передвижения по городу. Один из ростовчан попал в объектив камеры в студенческом парке около ДГТУ. Видео сразу же появилось в Сети. Молодой человек с рюкзаком за плечами едет на лыжах по дороге. Такая ситуация сложилась из-за неблагоприятных погодных условий. Последнее время в городе выпало слишком много снега. Во «ВКонтакте» видео с лыжником в Ростове просмотрели более 2 тысяч человек. Все оставили, в основном, позитивные комментарии.В то же время коммунальщики продолжают убирать снег. В Ростове работают более 120 единиц техники. Свои замечания по поводу усилий коммунальных служб жители города могут, позвонив диспетчерскую службу района, общегородскую службу, а также на официальном портале администрации.