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| | Ростовчане передвигаются по городу на лыжах

Ростовчане передвигаются по городу на лыжах

Вчера, 21:40
В соцсетях появился интересный ролик о новом способе передвижения по Ростову-на-Дону. Из-за засыпанных снегом тротуаров и дорожек ростовчане вынуждены стать на лыжи.

Ростовчане передвигаются по городу на лыжах

 

Жители Ростова-на-Дону осваивают новый способ передвижения по городу. Один из ростовчан попал в объектив камеры в студенческом парке около ДГТУ. Видео сразу же появилось в Сети. Молодой человек с рюкзаком за плечами едет на лыжах по дороге. Такая ситуация сложилась из-за неблагоприятных погодных условий. Последнее время в городе выпало слишком много снега. Во «ВКонтакте» видео с лыжником в Ростове просмотрели более 2 тысяч человек. Все оставили, в основном, позитивные комментарии.

 

В то же время коммунальщики продолжают убирать снег. В Ростове работают более 120 единиц техники. Свои замечания по поводу усилий коммунальных служб жители города могут, позвонив диспетчерскую службу района, общегородскую службу, а также на официальном портале администрации.
Виктория Озерова
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