Жители Ростова обескуражены видом машины с антенной для связи с НЛО

Ростовчане напуганы видом машины оснащенной антенной для связи с НЛО.

Петр Иванов

Фото с КамАзом напоминающим фантастический автомобиль из комиксов активно обсуждают пользователи сети.На снимке видна военная машина, которая находится во дворе одной из многоэтажек. Автор фотографии пояснил, что фото сделано по улица Тимошенко 18/1 и его интересуется мнением, что бы это могло быть. После этого некоторые пользователи паблика отнеслись к новости с юмором и предположили, что таким образом производится раздача wi-fi или поиск должников по налогам, связь НЛО и так далее.Автору поста в шутку предложили собрать ценные вещи и переехать. Скорее всего речь идет о плановом учении.