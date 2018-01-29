NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Жители Ростова обескуражены видом машины с антенной для связи с НЛО

Жители Ростова обескуражены видом машины с антенной для связи с НЛО

Сегодня, 14:50
Ростовчане напуганы видом машины оснащенной антенной для связи с НЛО.

Жители Ростова обескуражены видом машины с антенной для связи с НЛО

 

Фото с КамАзом напоминающим фантастический автомобиль из комиксов активно обсуждают пользователи сети.На снимке видна военная машина, которая находится во дворе одной из многоэтажек. Автор фотографии пояснил, что фото сделано по улица Тимошенко 18/1 и его интересуется мнением, что бы это могло быть. После этого некоторые пользователи паблика отнеслись к новости с юмором и предположили, что таким образом производится раздача wi-fi или поиск должников по налогам, связь НЛО и так далее.

Автору поста в шутку предложили собрать ценные вещи и переехать. Скорее всего речь идет о плановом учении.
Петр Иванов
Новости по теме
Жители Ростова назвали лучшего человека в России
Жители Ростова назвали лучшего человека в России

Ростовчане поделились своим мнением по поводу того, кто лучший человек в России. Данный вопрос заинтересовал одного из пользователей соцсети «ВКонтакте». Он

В Ростове заметили необычную машину без окон и дверей
В Ростове заметили необычную машину без окон и дверей

Жители Ростова-на-Дону заметили на одной из дорог автомобиль, привлекший внимание своим необычным внешним видом. Пользователи социальных сетей успели окрестить

В Сети обсуждают фото полуобнаженной Анастасии Костенко
В Сети обсуждают фото полуобнаженной Анастасии Костенко

В Интернете активно обсуждают фото полуобнаженной девушки, которая играет в компьютерную игру. На снимке не видно лица, но некоторые пользователи узнают в ней

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости