Совет ректоров столицы поможет развитию предпрофессионального образования

В Москве 24 числа текущего месяца состоялось расширенное заседание президиума совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья. В его рамках много говорилось о развитии предпрофессионального образования московских школьников, которому в текущем году будет оказываться серьезная поддержка.

Об этом рассказывает портал «Школа большого города».

В своем выступлении замруководителя Департамента образования г. Москвы Татьяна Васильева рассказала, что повышению качества подготовки школьников к освоению программ профессионального обучения поспособствует развитие проекта предпрофессионального образования (в частности, проекта «Московский предуниверсарий»).

Глава Департамента Исаак Калина, в свою очередь, призвал ректоров присоединиться к обсуждению предложений по развитию предпрофессиональной подготовки будущих абитуриентов, чтобы и дальше развивать это направление. Управленец также сообщил аудитории, что глава государства Владимир Путин во время встречи с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года 2017» выразил поддержку инициативе по повышению мотивационной эффективности награды за успешную сдачу предпрофессионального экзамена и дал обещание обсудить вопрос на уровне министерства. Исаак Калина обратился к ректорам с просьбой инициировать обсуждение этого вопроса со своей стороны.