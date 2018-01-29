В Абинске школьницы заплевали Вечный огонь

В Краснодарском крае в населенном пункте Абинск две школьницы заплевали Вечный огонь. Этот процесс запечатлели камеры видеонаблюдения. Информация о случившемся распространяют Кубанские СМИ.

Домбровский Сергей

В Парке 30-летия Победы две девушки решили согреться у Вечного огня. Одна из учениц стала плевать на него, а затем школьницы устроили зажигательные пляски у чаши. Ролик, на котором запечатлены танцы, появился на видеохостинге YouTube. К данному материалу проявили интерес полицейские. Девушек заставили написать объяснительные. По словам учениц, они понятия не имели о том, что совершают нечто плохое.Правоохранители связались с родителями школьниц и провели им лекцию по поводу того, как нужно воспитывать патриотизм в детях. По словам полицейских сейчас участились случаи осквернения Вечного огня. Осенью прошлого года в Ульяновске молодежь устроила сушилку у этого памятника. Когда промокшие вещи ребят приобрели нормальный вид, они начали жарить сосиски на Вечном огне.