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| | В Абинске школьницы заплевали Вечный огонь

В Абинске школьницы заплевали Вечный огонь

Сегодня, 13:56
В Краснодарском крае в населенном пункте Абинск две школьницы заплевали Вечный огонь. Этот процесс запечатлели камеры видеонаблюдения. Информация о случившемся распространяют Кубанские СМИ.

В Абинске школьницы заплевали Вечный огонь

 

В Парке 30-летия Победы две девушки решили согреться у Вечного огня. Одна из учениц стала плевать на него, а затем школьницы устроили зажигательные пляски у чаши. Ролик, на котором запечатлены танцы, появился на видеохостинге YouTube. К данному материалу проявили интерес полицейские. Девушек заставили написать объяснительные. По словам учениц, они понятия не имели о том, что совершают нечто плохое.


Правоохранители связались с родителями школьниц и провели им лекцию по поводу того, как нужно воспитывать патриотизм в детях. По словам полицейских сейчас участились случаи осквернения Вечного огня. Осенью прошлого года в Ульяновске молодежь устроила сушилку у этого памятника. Когда промокшие вещи ребят приобрели нормальный вид, они начали жарить сосиски на Вечном огне.
Домбровский Сергей
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