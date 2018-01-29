Жёлтая собака удивила жителей Ростова

29 января на улице Пацаева в Ростове люди обратили внимание на собаку, которую неизвестные перекрасили в желтый цвет. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Пользователи начали активно обсуждать данное событие. Одни напомнили, что сейчас «Год желтой собаки». Защитники животных возмутились данному факту. По мнению любителей домашних питомцев, живодерам необходимо «отрубать руки по локоть», дабы они не смели трогать псов. Некоторые считают окрас собаки весьма симпатичным и рекомендуют не делать трагедии из этого.

Домбровский Сергей

По словам большинства пользователей, не стоит издеваться над животными. Ведь никто из людей не хочет, чтобы их путем насилия перекрашивали в желтый цвет. В Сети продолжаются споры по этому поводу, обе стороны конфликта не могут прийти к общей точке зрения. Одни защищают собаку, другие поддерживают людей и не видят в случившемся большого греха.