Правоохранители РФ прокомментировали данные по задержанию 350 активистов

В пресс-центре правоохранительных органов дали комментарий об информации о «350 задержанных» во время акций протеста, организованных Алексеем Навальным. Именно со штаба организаторов поступила такая цифра об арестованных.

Вчера, 28 января по всей территории России прошли массовые митинги и акции протеста. Их организовал оппозиционный политик Алексей Навальный. Правоохранительные органы разогнали митинги, и некоторых их участников было арестовано.В штабе Навального сразу сообщили, что полиция задержала три с половиной сотни активистов. Такие цифры удивили многих. Как оказалось, количество задержанных было очень преувеличено.Сегодня представители правоохранительных органов дали комментарий по поводу «350 задержанных». На самом деле их было в несколько раз меньше. Например в Санкт-Петербурге задержали 36 человек. В других городах полицией были задержаны по 4 и меньше особо буйных активистов.Также, сотрудники полиции рассказали, что уже практически все задержанные были отпущены. При этом, они смогли попасть домой уже в тот же день.