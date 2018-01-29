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| | Правоохранители РФ прокомментировали данные по задержанию 350 активистов

Правоохранители РФ прокомментировали данные по задержанию 350 активистов

Сегодня, 13:33
В пресс-центре правоохранительных органов дали комментарий об информации о «350 задержанных» во время акций протеста, организованных Алексеем Навальным. Именно со штаба организаторов поступила такая цифра об арестованных.

Правоохранители РФ прокомментировали данные по задержанию 350 активистов

 

Вчера, 28 января по всей территории России прошли массовые митинги и акции протеста. Их организовал оппозиционный политик Алексей Навальный. Правоохранительные органы разогнали митинги, и некоторых их участников было арестовано.

В штабе Навального сразу сообщили, что полиция задержала три с половиной сотни активистов. Такие цифры удивили многих. Как оказалось, количество задержанных было очень преувеличено.

Сегодня представители правоохранительных органов дали комментарий по поводу «350 задержанных». На самом деле их было в несколько раз меньше. Например в Санкт-Петербурге задержали 36 человек. В других городах полицией были задержаны по 4 и меньше особо буйных активистов.

Также, сотрудники полиции рассказали, что уже практически все задержанные были отпущены. При этом, они смогли попасть домой уже в тот же день.
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