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| | В Ростове лысый мужчина в мороз катался на кабриолете

В Ростове лысый мужчина в мороз катался на кабриолете

Сегодня, 13:09
Жители Ростова запечатлела на видео забавную поездку, которую устроила группа молодых людей по трассам города. Видеоролик выложили в открытый доступ на YouTube, где он за короткий промежуток времени собрал рекордное количество «лайков» и саркастических комментариев.

В Ростове лысый мужчина в мороз катался на кабриолете

 

На видеоролике запечатлен роскошный белый кабриолет, который летел по заснеженным улицам, при этом вверх автомобиля был открыт и порыва ветра гуляли по салону. Молодые люди в салоне транспорта были абсолютно счастливы, и не обращали на погоду внимание.


Авторы видео потешались над любителями «быстрой езды по русские», иронизируя но поводу ситуации с печкой, которая нужна только слабакам, а «настоящие мужики мороза не бояться»

Пойда Анна
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