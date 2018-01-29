В Ростове лысый мужчина в мороз катался на кабриолете

Жители Ростова запечатлела на видео забавную поездку, которую устроила группа молодых людей по трассам города. Видеоролик выложили в открытый доступ на YouTube, где он за короткий промежуток времени собрал рекордное количество «лайков» и саркастических комментариев.





Авторы видео потешались над любителями «быстрой езды по русские», иронизируя но поводу ситуации с печкой, которая нужна только слабакам, а «настоящие мужики мороза не бояться»

Пойда Анна

На видеоролике запечатлен роскошный белый кабриолет, который летел по заснеженным улицам, при этом вверх автомобиля был открыт и порыва ветра гуляли по салону. Молодые люди в салоне транспорта были абсолютно счастливы, и не обращали на погоду внимание.