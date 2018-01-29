В Ростове лысый мужчина в мороз катался на кабриолете

На видеоролике запечатлен роскошный белый кабриолет, который летел по заснеженным улицам, при этом вверх автомобиля был открыт и порыва ветра гуляли по салону. Молодые люди в салоне транспорта были абсолютно счастливы, и не обращали на погоду внимание.
В Ростове лысый мужчина в мороз катался на кабриолетеСегодня, 13:09
Дед Мороз катался на велосипеде по ростовским улицам. Приключения сказочного персонажа попали на видеокадры.
По улицам Ростова прогуливается полуобнаженный мужчина в одних шортах. Жители города, столкнувшиеся с "закаленным" гражданином, сфотографировали его,
В Якутии группа молодых людей устроила самосуд на сапожником, который раскрасил краской лицо бездомного. Мужчину заставили извиниться на камеру и так же само