Пешеходы из Ростова раскритиковали местных водителей

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Ростов-на-Дону» появилось сообщение, в котором пешеходы обращаются к водителям. Граждане советуют шоферам вести себя вежливее с людьми, находящимися на улицах.

Домбровский Сергей

По словам автора обращения, водители сидят на мягких креслах с подогревом, наслаждаются приятной музыкой в салоне авто. В это время пешеходы утопают в грязи или «заснеженной каше», сопротивляясь ветру и холоду. В сообщении призывают шофер вести себя вежливее с людьми на улице, не мчаться на машинах на огромной скорости, обрызгивая граждан. Дороги и тротуары зимой покрыты прослойкой льда. Горожане спешат покинуть проезжую часть, увидев транспортные средства, поскальзываются и получают травмы. Автор сообщения просит водителей быть людьми, хотя бы зимой.Пользователи Сети активно обсуждают данную публикацию. Одни поддерживают пешеходов, критикуя шоферов, другие защищают водителей. Третьи придерживаются нейтральной точки зрения. Некоторые юзеры советовали гражданам переходить дорогу в положенном месте, в противном случае не жаловаться на рост ДТП в Ростове.