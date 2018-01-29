NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Свердловской области найден изумруд весом в 1,6 кг

В Свердловской области найден изумруд весом в 1,6 кг

Сегодня, 12:33
Редкий большой изумруд найден на в шахте ОП "Малышева", что находится неподалеку от Асбеста в Свердловской области.

В Свердловской области найден изумруд весом в 1,6 кг

 

Кристалл был обнаружен в очистном забое, его заметили бригадир очистного забоя и заместитель главного геолога. Кристалл вовремя подняли на поверхность, чем сохранили его первозданное состояние. Это свидетельствует о профессионализме работников шахты, за что они и получили премию в размере 250 тысяч рублей.

Длина камня-великана — 14 см, ширина – 7 см. Стоимость составляет примерно 4 млн рублей. По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие. Самым большим изумрудом до этой находки считался "Президент", названный в честь Бориса Ельцина.
Петр Иванов
Новости по теме
Бразильские шахтеры обнаружили гигантский изумруд
Бразильские шахтеры обнаружили гигантский изумруд

По сообщения агентства АР, на северо-востоке Бразилии местные шахтеры штата Байя в Пиндобаку обнаружили гигантский изумруд. Его вес составляет 272 килограмма и

В Воркуте произошел пожар на угольной шахте
В Воркуте произошел пожар на угольной шахте

В Воркуте произошел пожар на угольной шахте «Заполярная». Сотрудники горноспасательной службы эвакуировали находящихся в забое горняков. Никто из работников

В Свердловской области найден мертвым 3-летний ребенок
В Свердловской области найден мертвым 3-летний ребенок

Сегодня в Свердловской области полицейскими и волонтерами был найден мертвым 3-летний ребенок, который пропал со двора собственного дома неделю назад.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости