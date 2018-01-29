В Свердловской области найден изумруд весом в 1,6 кг

Редкий большой изумруд найден на в шахте ОП "Малышева", что находится неподалеку от Асбеста в Свердловской области.





Петр Иванов

Кристалл был обнаружен в очистном забое, его заметили бригадир очистного забоя и заместитель главного геолога. Кристалл вовремя подняли на поверхность, чем сохранили его первозданное состояние. Это свидетельствует о профессионализме работников шахты, за что они и получили премию в размере 250 тысяч рублей.Длина камня-великана — 14 см, ширина – 7 см. Стоимость составляет примерно 4 млн рублей. По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие. Самым большим изумрудом до этой находки считался "Президент", названный в честь Бориса Ельцина.