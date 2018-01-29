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| | Исаак Калина: развитие и сохранение лидерства в образовании является обязанностью столицы

Исаак Калина: развитие и сохранение лидерства в образовании является обязанностью столицы

Сегодня, 14:18

В МИОО для приехавших из Пензы руководителей образовательных организаций были продемонстрированы виртуальные образовательные путешествия для учителей и школьников VR – 360. В числе этих путешествий были экологический вояж, полет в космос, путешествие по адресам серебряного века.

Исаак Калина: развитие и сохранение лидерства в образовании является обязанностью столицы

 

Кроме того, гости МИОО смогли увидеть, как образовательное видео в формате 360 используется на уроках в столичных школах в работе с Московской электронной школой. В рамках своего визита они сумели скачать образовательные программы и выразили желание применять эти технологии в своих учреждениях. Об этом информирует портал «Школа большого города».

 

В комментарии к событию руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина рассказал, что в настоящее время «московское образование развивается такими темпами, что мы постараемся продолжать развиваться и сохранять лидерство, так как это просто обязанность столичного города».



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