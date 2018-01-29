NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Москве скоро планируют сдавать построенные до реновации дома

В Москве скоро планируют сдавать построенные до реновации дома

Сегодня, 12:07
Глава столицы России Москвы Сергей Собянин поведал на пресс-конференции журналистам о том, в скором времени в продажу поступят дома, которые было построенные до реновации.

В Москве скоро планируют сдавать построенные до реновации дома

 

Сергей Собянин в недавнем интервью решил рассказать средствам массовой информации о некоторых особенностях программы реновации. Как оказалось, те дома, которые было достроены еще о начала программы, уже в скором времени сдадут в эксплуатацию.

Мэр Москвы сообщает, что некоторые дома, строительство которых было завершено еще до разработки проекта реновации, все-таки будут сданы. Это осуществиться в ближайшие несколько недель.

Говориться именно о тех домах и объектах, которые или было построены до начала запуска проекта или уже строились во время.

Кроме этого Собянин поведал, что пока что, на реновацию жилья в Москве властями было выделено около 400 миллиардов рублей. Как оказалось, такой суммы будет достаточно на первые 4-5 лет, а потом, по заявлению мэра, программа начнет сама себя окупать.
Новости по теме
Собянин: На реновацию в Москве выделено 400 миллиардов рублей
Собянин: На реновацию в Москве выделено 400 миллиардов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, что на проект реновации в столице, который реализуют в 2017-2020 годах, из бюджета будет выделено 400

Собянин уверен в окупаемости жилья по программе реновации
Собянин уверен в окупаемости жилья по программе реновации

Реновационное жилье в Москве будет окупаться. В этом уверен мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин предрекает снижение цен на жилье в Москве после реновации
Собянин предрекает снижение цен на жилье в Москве после реновации

Мэр столицы РФ Сергей Собянин предрекает снижение цен на жилье в Москве после осуществления программы реновации. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости