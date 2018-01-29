В Москве скоро планируют сдавать построенные до реновации дома

Глава столицы России Москвы Сергей Собянин поведал на пресс-конференции журналистам о том, в скором времени в продажу поступят дома, которые было построенные до реновации.

Сергей Собянин в недавнем интервью решил рассказать средствам массовой информации о некоторых особенностях программы реновации. Как оказалось, те дома, которые было достроены еще о начала программы, уже в скором времени сдадут в эксплуатацию.Мэр Москвы сообщает, что некоторые дома, строительство которых было завершено еще до разработки проекта реновации, все-таки будут сданы. Это осуществиться в ближайшие несколько недель.Говориться именно о тех домах и объектах, которые или было построены до начала запуска проекта или уже строились во время.Кроме этого Собянин поведал, что пока что, на реновацию жилья в Москве властями было выделено около 400 миллиардов рублей. Как оказалось, такой суммы будет достаточно на первые 4-5 лет, а потом, по заявлению мэра, программа начнет сама себя окупать.