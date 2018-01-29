Восточную пуму официально признали вымершим видом

Находившуюся под угрозой исчезновения восточную пуму признали официально вымершей.

Петр Иванов

Согласно имеющийся информации, за животным наблюдали с 1938 года и на данный момент никаких доказательств существования восточной пумы больше нет. Стало известно о решении правительства США, вступившего в силу 22 февраля 2018 года.Вымиранию поспособствовала активная охота на животное. Последнего хищника застрелили в штате Мэн в 1938 году, и последние годы немногочисленные пумы на востоке — это либо представители немногочисленного подвида флоридской пумы либо гости с запада.По утверждению Майкла Робинсона, крупные хищники нужны экосистеме. Специалисты надеются, что пум с запада начнут привозить на восток и селить в национальных парках и заповедниках. Пумы помогут справиться с сильным ростом популяции оленей и других животных, которые переносят на себе опасных для людей клещей.