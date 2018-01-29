Роспотребнадзор: В Турции нашли комаров-разносчиков вируса Зико

В своем заявлении сотрудники Роспотребнадзора опираются на данные пересланные им министерством здравоохранения Турции. Эту информацию сегодня, 29 января, обнародовали на официальном сайте учреждения.

Пойда Анна

Согласно официальным сведениям, комары, переносящие вирус Зико, были найдены на территории следующих провинций, среди которых Артвин, Ризе и Трабзон. Однако в текущем году проблема не ограничивается исключительно Турцией, поскольку случай заражения данным заболеванием был зафиксирован у четырех людей, которые побывали на Кубе.В соответствии с прогнозами ученых- эпидемиологов, ареал заражения вирусом Зико в 2018 году расширится. Добравшись до Турции и территории, прилегающей к северному побережью Черного моря.Власти республики стараются не допустить распространения заболевания. Приняв все необходимые меры.