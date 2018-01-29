Роспотребнадзор: В Турции нашли комаров-разносчиков вируса Зико

Согласно официальным сведениям, комары, переносящие вирус Зико, были найдены на территории следующих провинций, среди которых Артвин, Ризе и Трабзон. Однако в текущем году проблема не ограничивается исключительно Турцией, поскольку случай заражения данным заболеванием был зафиксирован у четырех людей, которые побывали на Кубе.
В соответствии с прогнозами ученых- эпидемиологов, ареал заражения вирусом Зико в 2018 году расширится. Добравшись до Турции и территории, прилегающей к северному побережью Черного моря.
Власти республики стараются не допустить распространения заболевания. Приняв все необходимые меры.