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| | Роспотребнадзор: В Турции нашли комаров-разносчиков вируса Зико

Роспотребнадзор: В Турции нашли комаров-разносчиков вируса Зико

Сегодня, 12:00
В своем заявлении сотрудники Роспотребнадзора опираются на данные пересланные им министерством здравоохранения Турции. Эту информацию сегодня, 29 января, обнародовали на официальном сайте учреждения.

Роспотребнадзор: В Турции нашли комаров-разносчиков вируса Зико

 

Согласно официальным сведениям, комары, переносящие вирус Зико, были найдены на территории следующих провинций, среди которых Артвин, Ризе и Трабзон. Однако в текущем году проблема не ограничивается исключительно Турцией, поскольку случай заражения данным заболеванием был зафиксирован у четырех людей, которые побывали на Кубе.

В соответствии с прогнозами ученых- эпидемиологов, ареал заражения вирусом Зико в 2018 году расширится. Добравшись до Турции и территории, прилегающей к северному побережью Черного моря.

Власти республики стараются не допустить распространения заболевания. Приняв все необходимые меры.
Пойда Анна
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