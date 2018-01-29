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| | Россиян с оружием заставят носить спецжилеты

Россиян с оружием заставят носить спецжилеты

Сегодня, 10:29
Проект закона, который обязывает обладателей оружия носить на себе специальные жилеты или же опознавательные знаки, которые подобны тем, что имеются у правоохранителей и разрабатываются в нижней палате парламента России.
 

Россиян с оружием заставят носить спецжилеты

 

«Раз человек уже взял с собой пистолет, то его следует обозначить, чтобы все окружающие знали о том, что у него он есть, чтобы его видела полиция и силовые структуры, которые могли бы в любой момент провести проверку, имеется ли соответствие у гражданина всем требованиям», - заявил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, выступивший автором предложения.
 
Также парламентарий добавил, что нововведения, если их все же утвердят, затронут всех владельцев огнестрельного оружия, начиная от охотничьего, нарезного, травматического. Число носителей таковых единиц в России может достигать восьми миллионов человек.
 
Помимо этого, сообщается, что законопроект предполагает, что владелец оружия ни в коем случае не должен брать его в общественные места или заведения увеселительного типа. Еще в сентябре прошлого года говорилось о том, что российских носителей оружия ожидают серьезнейшие изменения.

Николай Офицеров
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