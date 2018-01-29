Сергей Собянин не увидел смысла в укрупнении районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что нужды в укрупнении столичных районов нет никакой. Соответствующее заявление было сделано им в ходе интервью, которое он дал представителям газеты «Коммерсант».

«Мне кажется, что структура у районов Москвы уже полностью устоялась и стабилизировалась. Районы столицы достаточно большие и в каждом из них проживает от 100 до 200 тысяч человек. Конечно же, там нужна муниципальная власть и администрация. Работы более чем достаточно, а потому пытаться сейчас что-то реорганизовать и укрупнять я не вижу абсолютно никакого смысла», - заявил Собянин.

Помимо этого, ранее стало известно о том, что члены Совета муниципальных депутатов при московском Марьино рассматривали обращение, полученное со стороны инициативной группы в связи с просьбой о проведении референдума об объединении районов. Как уточнялось, народное голосование, связанное со слиянием округов могло быть проведено непосредственно в день президентских выборов 18 марта.

Планировалось, в частности, объединение Люблино и Марьино в один муниципальный округ. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов несколько позднее также решил пояснить, что решение, связанное с объединением так и не нашло поддержки у большинства жителей. По его словам, москвичи попросту не поняли, зачем нужна эта инициатива, а потому и не стали под ней подписываться.

Николай Офицеров