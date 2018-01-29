Ростовчанин рассказал о нарушениях водителей общественного транспорта

Водители общественного транспорта предпочитают останавливаться в двух-трех метрах от остановок и наблюдать за тем, как пассажиры бегут к маршрутному такси, буквально перегоняя друг друга. Особенно шоферов веселит то, как ростовчане вынуждены бегать по льду, пытаясь удержать равновесие. Обратить на это свое внимание решил на просторах сети один местный житель.

«Пожилым и инвалидам таким транспортом пользоваться весьма проблематично. Приходится спускаться на землю и высоко подниматься в салон автобуса. Необходимо приступить к наведению порядка в сфере общественного транспорта, а начать следует с выполнения водителями элементарных норм», - возмущается ростовчанин.

Помимо этого, мужчина решил акцентировать свое внимание на том, что в таком случае остановочные павильоны, оборудованные администрацией города, не имеют никакого смысла. В качестве борьбы с недобросовестными водителями блогер предлагает штрафовать их за нарушение правил дорожного движения, а также назначать серьезные финансовые наказания компаниям, которые отвечают за осуществление перевозок и невыполнение условий договора.

Если же говорить за автолюбителей, которые препятствуют городскому транспорту останавливаться в необходимом месте, то к ним применять следует меры технического характера, вроде эвакуации на штрафстоянку.

Николай Офицеров