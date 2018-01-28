Советы от жертвы: Шурыгина рекомендует не злоупотреблять алкоголем

Диана Шурыгина, сделавшая себе имя на скандале с изнасилованием, поделилась с подписчиками секретом своего счастья и успеха. Список советов она опубликовала на своем аккаунте в соцсети Instagram.

Пойда Анна

По словам Шурыгиной, людям не стоит зацикливаться исключительно на своих неудачах и проблемах, а стоит посмотреть вокруг и продолжить жить, невзирая на всех завистников, поскольку личное счастье в их собственных руках. Кроме того, ни в коем случае не следует глушить свое горе алкоголем».В свое время, школьница пострадала от насилия на одной из вечеринок, а из-за ее попытки наказать злоумышленника, отправив его в тюрьму, против девушки ополчились многие ее знакомые. Однако Шурыгина решила не тратить силы на хейтеров и вопреки всем вышла замуж и сейчас довольна своей жизнью.