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| | Советы от жертвы: Шурыгина рекомендует не злоупотреблять алкоголем

Советы от жертвы: Шурыгина рекомендует не злоупотреблять алкоголем

Вчера, 19:57
Диана Шурыгина, сделавшая себе имя на скандале с изнасилованием, поделилась с подписчиками секретом своего счастья и успеха. Список советов она опубликовала на своем аккаунте в соцсети Instagram.

Советы от жертвы: Шурыгина рекомендует не злоупотреблять алкоголем

 

По словам Шурыгиной, людям не стоит зацикливаться исключительно на своих неудачах и проблемах, а стоит посмотреть вокруг и продолжить жить, невзирая на всех завистников, поскольку личное счастье в их собственных руках. Кроме того, ни в коем случае не следует глушить свое горе алкоголем».

В свое время, школьница пострадала от насилия на одной из вечеринок, а из-за ее попытки наказать злоумышленника, отправив его в тюрьму, против девушки ополчились многие ее знакомые. Однако Шурыгина решила не тратить силы на хейтеров и вопреки всем вышла замуж и сейчас довольна своей жизнью.
Пойда Анна
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