Танцующие при 30-градусном морозе новосибирцы «взорвали» Сеть

27 января 2018 года на видеохостниге YouTube появился ролик, на котором запечатлены два молодых человека, исполнившие танец в стиле хип-хоп на фоне Оперного театра Новосибирска. При этом на улице зафиксирована температура -30 градусов по Цельсию.

Домбровский Сергей

Два парня танцевали, не обращая внимание на сильный мороз. Ролик длился всего одну минуту, но на его создание ребята потратили гораздо больше времени. В конце видео один из танцоров полностью оголил торс, сняв футболку. Возможно, молодому человеку стало жарко после активных телодвижений. Мимо ребят проходили люди, закутанные в теплые шарфы. Граждане с интересом поглядывали на парней и шли по своим делам. После исполнения танца, парни опустились в подземный переход.В Сети пользователи начали бурно обсуждать выступление на морозе. Юзеры назвали танцоров «настоящими сибиряками». Практически все подписчики в комментариях писали приятные слова в адрес парней. За один день видео набрало более 12 тысяч просмотров. Пользователи похвалили авторов ролика и пожелали им не останавливаться на достигнутом, а заниматься дальше, удивляя поклонников мастерством.