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| | Студенты поставили Путину зачеты за предыдущие годы президентства

Студенты поставили Путину зачеты за предыдущие годы президентства

Сегодня, 03:07
Владимир Путин получил от студентов Санкт-Петербургского государственного университета зачеты.

Студенты поставили Путину зачеты за предыдущие годы президентства

 


Накануне Дня студентов инициативная группа студентов СпбГУ сделала световую проекцию на главное здание университета, на которой была изображена зачетная книжка президента. В ней были проставлены зачеты за все предыдущие сроки президентства Владимира Путина. Был еще один зачет – студенты поставили его Путину авансом за возможный будущий срок в качестве руководителя государства.

Студенты написали в титрах, что решили быть великодушными, как и их преподаватели, которые часто ставят зачеты авансом. При этом было подчеркнуто: неизвестно, выберут ли в марте Владимира Путина на очередной срок. Но если это произойдет, то студенты уверены – президент точно не подведет.

Будущий президент страны Владимир Путин учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета и окончил учебное заведение в 1975 году. Теперь ЛГУ носит название СпбГУ.



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