Студенты поставили Путину зачеты за предыдущие годы президентства

Владимир Путин получил от студентов Санкт-Петербургского государственного университета зачеты.









Накануне Дня студентов инициативная группа студентов СпбГУ сделала световую проекцию на главное здание университета, на которой была изображена зачетная книжка президента. В ней были проставлены зачеты за все предыдущие сроки президентства Владимира Путина. Был еще один зачет – студенты поставили его Путину авансом за возможный будущий срок в качестве руководителя государства.Студенты написали в титрах, что решили быть великодушными, как и их преподаватели, которые часто ставят зачеты авансом. При этом было подчеркнуто: неизвестно, выберут ли в марте Владимира Путина на очередной срок. Но если это произойдет, то студенты уверены – президент точно не подведет.Будущий президент страны Владимир Путин учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета и окончил учебное заведение в 1975 году. Теперь ЛГУ носит название СпбГУ.