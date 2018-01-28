Жителей Окленда напугал загадочный НЛО в небе

Жители американского города Окленд, который находится в штате Калифорния, были напуганы, когда в ночном небе увидели стремительно пролетающий НЛО. Сообщается, что инопланетный корабль пролетал со скоростью самолета.

Светлана Славянская

Первыми, кто увидел инопланетный объект в небе, стали отец с дочерью, которые возвращались домой в 9:45 часов вечера. Внимание девочки привлек странный светло-оранжевый загадочный свет в небе, который был не похож на звезды. Отец был шокирован, когда буквально над его головой пролетел небольшой корабль с пришельцами.Мужчина утверждает, что в небе не было никаких мигающих огней, фары и звука, которые могли бы говорить, что пролетает самолет. «Я никогда не видел ничего подобного. Это было довольно зрелище. Это не похоже на комету, потому что у летающего объекта не было хвоста кометы», - заявил мужчина. Данным случаем уже занимаются местные уфологи.