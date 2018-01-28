Британка рассказала о сексуальных домогательствах Криштиану Роналду

Популярная в Великобритании модель Риан Сагден призналась, что Криштиану Роналду домогался её и среди ночи писал неприличные сообщения в социальные сети. Модель встретила футболиста ещё в 2009 году, тогда они неоднократно вдвоем развлекались в ночных клубах. По словам девушки, Роналду даже приглашал её в гостиничный номер для любовных утех.
Позже Риан начала встречаться с Оливером Меллором, которому пришлось едва не ввязаться в драку с Роналду, чтобы тот больше не писал девушке. Сагден признается, что Роналду неоднократно изменял тогда ещё своей девушке Ирине Шейк.