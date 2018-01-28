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| | Британка рассказала о сексуальных домогательствах Криштиану Роналду

Британка рассказала о сексуальных домогательствах Криштиану Роналду

Вчера, 16:25
Британская модель Риан Сагден впервые рассказала о сексуальных домогательствах одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Об этом передает информационный портал vistanews.ru.

Британка рассказала о сексуальных домогательствах Криштиану Роналду

 

Популярная в Великобритании модель Риан Сагден призналась, что Криштиану Роналду домогался её и среди ночи писал неприличные сообщения в социальные сети. Модель встретила футболиста ещё в 2009 году, тогда они неоднократно вдвоем развлекались в ночных клубах. По словам девушки, Роналду даже приглашал её в гостиничный номер для любовных утех.

Британка рассказала о сексуальных домогательствах Криштиану Роналду

 

Позже Риан начала встречаться с Оливером Меллором, которому пришлось едва не ввязаться в драку с Роналду, чтобы тот больше не писал девушке. Сагден признается, что Роналду неоднократно изменял тогда ещё своей девушке Ирине Шейк.
Светлана Славянская
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