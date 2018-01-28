Вступившие в брак геи-москвичи жалуются на угрозы и просят поддержки

Заключившие в Дании брак геи Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые являются гражданами России, жалуются на угрозы со стороны пользователей и просят поддержки всех небезразличных людей. Они обратились к поклонникам в социальной сети Facebook.

Домбровский Сергей

По словам Павла Стоцко, ему неоднократно поступали сообщения с предложением отрезать голову и прочими обещаниями расправы. По мнению представителя сексуальных меньшинств, в России не работают принципы демократии, здесь каждый человек не имеет права на самовыражение и это раздражает его. После заключения брака в Дании Стоцко и Войцеховский ожидали агрессии со стороны граждан РФ, поэтому электронные письма с угрозами их не удивляют.Москвичи зарегистрировали свои отношения в Дании, а затем привезли документы в Россию, где их заверил нотариус. По заявлению Стоцко, они подали паспорта в столичный МФЦ, там поставили печати на странице «Семейное положение». В МВД РФ заявили, что документы геев являются недействительными, а сотрудница, официально зарегистрировавшая их, будет уволена вместе со своим непосредственным начальником. В МФЦ всю ответственность за случившееся перекладывают на местный ЗАГС.