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| | Вступившие в брак геи-москвичи жалуются на угрозы и просят поддержки

Вступившие в брак геи-москвичи жалуются на угрозы и просят поддержки

Сегодня, 12:30
Заключившие в Дании брак геи Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые являются гражданами России, жалуются на угрозы со стороны пользователей и просят поддержки всех небезразличных людей. Они обратились к поклонникам в социальной сети Facebook.

Вступившие в брак геи-москвичи жалуются на угрозы и просят поддержки

 

По словам Павла Стоцко, ему неоднократно поступали сообщения с предложением отрезать голову и прочими обещаниями расправы. По мнению представителя сексуальных меньшинств, в России не работают принципы демократии, здесь каждый человек не имеет права на самовыражение и это раздражает его. После заключения брака в Дании Стоцко и Войцеховский ожидали агрессии со стороны граждан РФ, поэтому электронные письма с угрозами их не удивляют.

Москвичи зарегистрировали свои отношения в Дании, а затем привезли документы в Россию, где их заверил нотариус. По заявлению Стоцко, они подали паспорта в столичный МФЦ, там поставили печати на странице «Семейное положение». В МВД РФ заявили, что документы геев являются недействительными, а сотрудница, официально зарегистрировавшая их, будет уволена вместе со своим непосредственным начальником. В МФЦ всю ответственность за случившееся перекладывают на местный ЗАГС.
Домбровский Сергей
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