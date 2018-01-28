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| | В Петербурге ко Дню снятия блокады Ленинграда организовали салют

В Петербурге ко Дню снятия блокады Ленинграда организовали салют

Вчера, 21:20
В честь данного знаменательного события на территории России проводят различные развлекательные мероприятия. Некоторые из них имеют давнюю историю, в то время как другие начали организовывать лишь недавно.

В Петербурге ко Дню снятия блокады Ленинграда организовали салют

 

В Санкт-Петербурге молодежные организации взяли на себя обязанность подготовить и устроить масштабный салют, который должен представлять собой реконструкцию знаменитого победного салюта.

Кроме того, многие жители города, включая молодое поколение и ветеранов, представители местной власти и приезжие почтили память жертв блокады, посетив Пискаревское кладбище и приняв участие в минуте молчание. По завершению данных церемоний, люди возложили цветы к подножию памятника Матери-Родины. На Марсовом поле выставили орудия периода Великой отечественной войны, о применении которых подробно рассказывали служащие из разных частей.

Согласно предварительным подсчетам, в акции были задействованы около 30 тысяч человек.
Пойда Анна
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