Столицей «Тотального диктанта» в 2018 году назвали Владивосток

27 января в Новосибирске завершилась последняя стадия отбора на конкурсе, в котором приняли участие города, претендующие на звание столицы «Тотального диктанта» в 2018 году. Победу в голосовании одержал Владивосток. Информацию об этом сообщают СМИ Приморского края.

Домбровский Сергей

В сложной борьбе Владивосток обошел конкурентов. Руководители Приморского края обратились к жителям региона и поздравили их с успехом. 14 апреля этого года во Владивостоке проведут «Тотальный диктант», слова текста зачитает писательница Гузель Яхина, известная по роману «Зулейха открывает глаза». Целью данного мероприятия является пропаганда грамотности. В «Тотальном диктанте» могут принять участие все желающие. По мнению организаторов мероприятия, люди должны после завершения школ и вузов следить за своим дальнейшим развитием и пополнять копилку знаний всю жизнь.«Тотальный диктант» проводится с 2004 года. Тексты в разное время озвучивали Захар Прилепин, Борис Стургацкий, Дмитрий Быков, Дина Рубина и прочие. Из аудитории, где проведут диктант, будут вести прямую трансляцию. Публицисты настаивают на необходимости ежегодно проводить подобные письменные работы, дабы выявить уровень грамотности граждан и ликвидировать пробелы в знаниях.