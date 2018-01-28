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| | Столицей «Тотального диктанта» в 2018 году назвали Владивосток

Столицей «Тотального диктанта» в 2018 году назвали Владивосток

Сегодня, 11:44
27 января в Новосибирске завершилась последняя стадия отбора на конкурсе, в котором приняли участие города, претендующие на звание столицы «Тотального диктанта» в 2018 году. Победу в голосовании одержал Владивосток. Информацию об этом сообщают СМИ Приморского края.

Столицей «Тотального диктанта» в 2018 году назвали Владивосток

 

В сложной борьбе Владивосток обошел конкурентов. Руководители Приморского края обратились к жителям региона и поздравили их с успехом. 14 апреля этого года во Владивостоке проведут «Тотальный диктант», слова текста зачитает писательница Гузель Яхина, известная по роману «Зулейха открывает глаза». Целью данного мероприятия является пропаганда грамотности. В «Тотальном диктанте» могут принять участие все желающие. По мнению организаторов мероприятия, люди должны после завершения школ и вузов следить за своим дальнейшим развитием и пополнять копилку знаний всю жизнь.

«Тотальный диктант» проводится с 2004 года. Тексты в разное время озвучивали Захар Прилепин, Борис Стургацкий, Дмитрий Быков, Дина Рубина и прочие. Из аудитории, где проведут диктант, будут вести прямую трансляцию. Публицисты настаивают на необходимости ежегодно проводить подобные письменные работы, дабы выявить уровень грамотности граждан и ликвидировать пробелы в знаниях.
Домбровский Сергей
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