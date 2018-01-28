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| | Шурыгина и Семенов получали за скандал в передаче "Пусть Говорят" гонорар

Шурыгина и Семенов получали за скандал в передаче "Пусть Говорят" гонорар

Сегодня, 08:45
Диана Шурыгина и Сергей Семёнов зарабатывают деньги на передаче "Пусть говорят" вместе с ведущим Андреем Малаховым. Все выпуски с этой парочкой "запланированная пьеса".

Такая новость всплывала от интернет-блогера Александра Движкова, который взял сведенья у 23-летнего участника массовки телепередачи Радмира Кузнецова.

Шурыгина и Семенов получали за скандал в передаче "Пусть Говорят" гонорар

 

По словам молодого человека, у Дианы и Сергея с Первый каналом подписан контракт, в котором есть графа фиксированной оплаты за каждое появление в передаче. Гонорар составляет около миллиона рублей.

Мать Дианы является продюсером и пиар-директором выпусков. Все выходки «потерпевшей девицы» до прямого эфира уже четко продуманы группой специалистов, даже те моменты, когда она со скандалом уходит из студии – рассказал Радмир.

Выход Семенова также является частью постановки. Если выпуск с их участием наберет огромный рейтинг, то Сергей также будет получать миллион.

Радмир добавил, что на самом деле бывший ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов самовлюбленный, злой и не имеет хороших манер.
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