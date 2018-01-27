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| | Умер знаменитый журналист Борис Резник

Умер знаменитый журналист Борис Резник

Вчера, 19:46
Борис Резник, который являлся секретарем союза журналистов России скончался сегодня в 77 лет.

Умер знаменитый журналист Борис Резник

 

О смерти сообщил один из членов семьи, но саму причину смерти узнать не удалось. За свою жизнь журналист и экс-депутат был титулован в 2008 году орденом «Дружба», а также был номенирован на премию «Золотой гонг».

Борис Львович работал во многих газетах. Самые крупные из них это: «Известия», «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец». Помимо разных изданий работал в двух городах, а именно в Москве и Хабаровске. Трижды избирался депутатом Госдумы (III, IV, V союзы).

Кроме Бориса Резника покинул мир еще один замечательный журналист – Борис Туманов. Горе произошло вчера.
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