Умер знаменитый журналист Борис Резник

Борис Резник, который являлся секретарем союза журналистов России скончался сегодня в 77 лет.

О смерти сообщил один из членов семьи, но саму причину смерти узнать не удалось. За свою жизнь журналист и экс-депутат был титулован в 2008 году орденом «Дружба», а также был номенирован на премию «Золотой гонг».Борис Львович работал во многих газетах. Самые крупные из них это: «Известия», «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец». Помимо разных изданий работал в двух городах, а именно в Москве и Хабаровске. Трижды избирался депутатом Госдумы (III, IV, V союзы).Кроме Бориса Резника покинул мир еще один замечательный журналист – Борис Туманов. Горе произошло вчера.