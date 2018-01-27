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| | В Польше корова сбежала с фермы, чтобы жить с зубрами

В Польше корова сбежала с фермы, чтобы жить с зубрами

Вчера, 18:55
В одной из польских деревней Скупово, корова, которую должны были пустить на убой, сбежала к зубрам.

В Польше корова сбежала с фермы, чтобы жить с зубрами

 

Как выяснилось, корова вместе со стадом своих сородичей сбежали из деревни Скупово, что в Подляском воеводстве, ещё осенью, найдя дырку в заборе. Всех "рогатых", кроме одной коровы, нашли и отвели обратно в стойло. Беглянка блуждала некоторое время по местным окрестностям, а после, найдя в Беловежской пущи стадо зубров, прибилась к ним.

Зубры спокойно приняли новую гостью, теперь приезжающие туда туристы фотографируются с этой коровой, а также местными жителями пущи.

По словам специалистов, беглянка не сможет долго прожить в стаде обитателей пущи. Следует отметить, что зубры очень полюбили свою гостью и даже охраняют её.
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