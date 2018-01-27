Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Москве евреи отдали дань памяти жертвам Холокоста

В Москве евреи отдали дань памяти жертвам Холокоста

Вчера, 18:00
В Москве евреи отдали дань памяти соотечественникам, погибшим во время Холокоста. В столичной Хоральной синагоге прозвучала молитва. Об этом рассказали журналистам в пресс-представительстве главного раввина Москвы, главы европейского совета раввинов Пинхаса Гольдшмидта.

В Москве евреи отдали дань памяти жертвам Холокоста

 

27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста – массового убийства евреев, в результате которого ушли из жизни более шести миллионов человек. Вечером в Москве все евреи зажгут поминальные свечи. Гольдшмидт подчеркивает, что сейчас, когда смерть забирает последних свидетелей трагедии, важно передать память о случившемся детям и внукам. Раввин добавил, что в Европе набирают силу неонацистские формирования, которые действую подпольно, а это значит, что каждый должен приложить максимум усилий для недопущения проявлений ксенофобии, антисемитизма и так далее, поскольку Холокост создали люди, и именно люди обязаны не допустить его повторения.

В своей речи раввин поблагодарил советскую армию, которая сломала хребет фашизму. Именно нацисты несут ответственность за нечеловеческий ужас, которым оказался Холокост. 27 января бойцы Красной Армии освободили пленных крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим. По разным данным, там замучили от полутора до четырех миллионов представителей израильского народа.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Акт вандализма под Одессой – разрушен мемориал жертвам Холокоста
Акт вандализма под Одессой – разрушен мемориал жертвам Холокоста

Акт вандализма под Одессой – разрушен мемориал жертвам Холокоста. Инцидент случился на еврейском кладбище в Саврани – памятникам жертвам геноцида еврейского

Мэр Лондона Садик Хан посетил церемонию памяти жертв Холокоста
Мэр Лондона Садик Хан посетил церемонию памяти жертв Холокоста

Сегодня новоиспеченный мэр Лондона Садик Хан посетил церемонию вечной памяти жертв Холокоста. Это был первый официальный шаг чиновника на посту градоначальника

Медведев: Нужно не допустить повторения Холокоста
Медведев: Нужно не допустить повторения Холокоста

Сегодня, 9 ноября, в день борьбы против расизма, фашизма и антисемитизма, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал всех россиян не допустить повторения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости