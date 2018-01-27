В Москве евреи отдали дань памяти жертвам Холокоста

В Москве евреи отдали дань памяти соотечественникам, погибшим во время Холокоста. В столичной Хоральной синагоге прозвучала молитва. Об этом рассказали журналистам в пресс-представительстве главного раввина Москвы, главы европейского совета раввинов Пинхаса Гольдшмидта.

Дарья Светозарова

27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста – массового убийства евреев, в результате которого ушли из жизни более шести миллионов человек. Вечером в Москве все евреи зажгут поминальные свечи. Гольдшмидт подчеркивает, что сейчас, когда смерть забирает последних свидетелей трагедии, важно передать память о случившемся детям и внукам. Раввин добавил, что в Европе набирают силу неонацистские формирования, которые действую подпольно, а это значит, что каждый должен приложить максимум усилий для недопущения проявлений ксенофобии, антисемитизма и так далее, поскольку Холокост создали люди, и именно люди обязаны не допустить его повторения.В своей речи раввин поблагодарил советскую армию, которая сломала хребет фашизму. Именно нацисты несут ответственность за нечеловеческий ужас, которым оказался Холокост. 27 января бойцы Красной Армии освободили пленных крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим. По разным данным, там замучили от полутора до четырех миллионов представителей израильского народа.