В Петербурге проходят памятные мероприятия в годовщину снятия блокады Ленинграда

27 января в 11 утра состоялась траурная церемония в Петербурге. В честь погибших на Ростральных колонах зажгут факелы: в первой половине дня с 10:00 до 13:00 и во второй половине - с 19:00 до 22:00. Помимо этого, в 21:00 будут запускать салют в Пискаревском парке и возле стен Петропавловской крепости.

Председатель Александр Ржаненков сказал, что в этот день жители должны почувствовать гордость за свой край и не должны забывать своих истинных героев. Организаторы мероприятия хотят, чтобы дату снятия блокады Ленинграда знали как взрослые, так и дети. С каждым годом историю переписывают и подрастающее поколение теряет полноту картину, но этот день даёт вспомнить события и раскрывает глаза далеким от истории людям.Накануне, 26 января, с 12:00 до 18:00 на Марсовом поле в Петербурге в честь снятия блокады устроили выставку военной техники и старых орудий.Блокада Ленинграда длилась порядка 900 дней и около 650 тысяч человек погибли за это время.