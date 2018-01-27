Секс с Шурыгиной будет доступен за криптовалюту

Сергей Семёнов, которого осудили за изнасилование Дианы, станет одним из экспертов, которые проследят за идентичностью созданной куклы. Отметим, Сергей будет первым, кто проведёт испытания секс-робота. За один сеанс с куклой-двойником Дианы Шурыгиной в борделе с клиентов попросят около 3,6 тысяч рублей, что превышает стандартную стоимость подобных услуг примерно в два раза. Представители Cryptopussy заявили, что многие мужчины втайне мечтают обладать известными женщинами, однако не каждый может реализовать свои мечты, в чём должна помочь данная организация.
Создатели этого борделя стремятся популяризировать криптовалюту, предлагая за неё весьма экзотичные услуги, которые придутся по вкусу многим мужчинам. Также представители Cryptopussy заметили, что популярность секс-куклы Дианы Шурыгиной должна быть оправдана тем, что за секс с ней не посадят в тюрьму.