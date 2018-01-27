Секс с Шурыгиной будет доступен за криптовалюту

В борделях под названием Cryptopussy, в которых клиенты могут рассчитываться за секс с антропоморфными роботами различной криптовалютой, появится секс-кукла, выполненная по образу и подобию скандально известной Дианы Шурыгиной.

Александр Вест

Сергей Семёнов, которого осудили за изнасилование Дианы, станет одним из экспертов, которые проследят за идентичностью созданной куклы. Отметим, Сергей будет первым, кто проведёт испытания секс-робота. За один сеанс с куклой-двойником Дианы Шурыгиной в борделе с клиентов попросят около 3,6 тысяч рублей, что превышает стандартную стоимость подобных услуг примерно в два раза. Представители Cryptopussy заявили, что многие мужчины втайне мечтают обладать известными женщинами, однако не каждый может реализовать свои мечты, в чём должна помочь данная организация.Создатели этого борделя стремятся популяризировать криптовалюту, предлагая за неё весьма экзотичные услуги, которые придутся по вкусу многим мужчинам. Также представители Cryptopussy заметили, что популярность секс-куклы Дианы Шурыгиной должна быть оправдана тем, что за секс с ней не посадят в тюрьму.