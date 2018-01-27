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| | Умер международный журналист Борис Туманов

Умер международный журналист Борис Туманов

Сегодня, 11:41
В возрасте 79 лет в Москве ушёл из жизни выдающийся журналист, прославившийся своей международной деятельностью, Борис Туманов. Информацию о смерти Бориса обнародовал его сын Григорий.

Умер международный журналист Борис Туманов

 

В социальной сети Facebook в официальном аккаунте Григория Туманова появилась запись, в которой сын журналиста оповестил широкую общественность о том, что его отец скончался в возрасте 79 лет. Григорий заметил, что довольно известный международный журналист скончался в кругу родных и близких, уйдя из жизни во сне от остановки сердца. В последние годы своей профессиональной журналистской деятельности он освещал события в ряде стран Африки, откуда вёл прямые репортажи.

По словам Григория Туманова, прощание и похороны выдающегося деятеля журналистики состоятся в понедельник, 29 января. Сын Бориса Туманова заметил, что смог написать сообщение о смерти своего отца лишь с третьего раза, так как ему было невыносимо тяжело думать об этом.
Александр Вест
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