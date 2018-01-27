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| | В зоопарке Санкт-Петербурга решили не будить сурков в День сурка

В зоопарке Санкт-Петербурга решили не будить сурков в День сурка

Сегодня, 10:30
Питерские сурки теперь могут спать спокойно. Зоопарк Санкт-Петербурга решил все-таки не поднимать из спячки животных на День сурка.

В зоопарке Санкт-Петербурга решили не будить сурков в День сурка

 

Собрание управления Ленинградского зоопарка, который находится в Санкт-Петербурге, решил 2 февраля не будить сурков по международной традиции.

Теперь сурки в питерском зоопарке смогут спать спокойно до начала климатической весны. Только после того, как температура воздуха поднимется до весенних показателей, животные, предвещающие конец зимы, смогут проснуться.

Управление зоопарка решило пойти на такие меры ради репродуктивной функции животных. Если разбудить сурков второго февраля, на День сурка, то возможность животных продолжать род может сильно пострадать. В том случае, если сурки проснутся уже весной, то новый выводок можно ждать уже в этом году.

2 февраля мир отмечает День сурка. В этот праздник одноименных животных будят после зимней спячки. Если животное после того, как проснулось, посмотрело на свою тень, то люди ожидают продолжение зимы на шесть недель. В противном случае весна должна наступить раньше.
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