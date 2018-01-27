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| | В Калининграде бездомный кот не позволил подростку замерзнуть насмерть

В Калининграде бездомный кот не позволил подростку замерзнуть насмерть

Сегодня, 09:52
Инцидент случился в четверг, 25 января, в Краснознаменском районе в непосредственной близости от Добровольска. Кот согревал 13-летнего школьника, который не смог добраться домой до наступления темноты.

В Калининграде бездомный кот не позволил подростку замерзнуть насмерть

 

Согласно данным, предоставленным сотрудниками правоохранительных органов по Калининградской области, мальчик отправился в Краснознаменск с целью навестить бабушку и сделать снимки для паспорта. Однако школьнику не удалось застать пожилую родственницу дома, поэтому он отправился в обратный путь, решив проделать его пешком, но ему помешал сумерки.

Мальчик остался в сарае до рассвета, где бы он неминуемо замерз, если бы не бездомный кот, который согревал его. Утром в заброшенном помещении школьника обнаружила полиция, которая доставила его домой, при этом подросток забрал с собой кота, окрестив его Спасателем.
Пойда Анна
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