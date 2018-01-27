На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение

Сотрудники Федеральной службы по труду и занятости РФ, разработавшие приложение для смартфонов под названием «Я – инспектор», заявили о том, что программу россияне смогут использовать для уведомления властей о невыплате заработной платы.

Александр Вест

Виталий Лосев, являющийся официальным представителем Роструда, в рамках очередного заседания совета ведомства рассказал о том, что российские граждане смогут использовать данное приложение не только для подтверждения фактов производственного травматизма. По словам Лосева, с помощью программы «Я – инспектор» граждане получат возможность уведомить власти о задержках и невыплате заработной платы.Напомним, в данном приложении российские граждане могут уведомить правительство о разного рода нарушениях на строительных объектах, в том числе и отсутствии защитных средств у рабочих, или о несоответствующих защитных ограждениях строительных площадок.