В Приморье мужчина спас собаку с примерзшим языком к люку

Добросердечный житель Приморья спас дворняжку, лизнувшую люк на морозе. Кадры спасения пса попали в Интернет.

Никита Готский

Отчаянно скулившую собаку,у которой язык приклеился к железному люку, увидели в одном из дворов региона. Мимо проходивший мужчина первоначально собрался выручить собаку теплой водой, но начальные стремления потерпели крах. В результате язык бедного животного отстал от металлической поверхности люка после новых литров теплой жидкости.Как считают местные жители, пес оказался в сложной ситуации не из-за любопытства, а по причине голода. Нельзя исключать, что жильцы домов подкармливали зверька, оставив ему пищу прямо на люке. Собака могла съесть все до последнего, и ее язык на морозе примерз к металлу.