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| | В Приморье мужчина спас собаку с примерзшим языком к люку

В Приморье мужчина спас собаку с примерзшим языком к люку

Вчера, 22:48
Добросердечный житель Приморья спас дворняжку, лизнувшую люк на морозе. Кадры спасения пса попали в Интернет.

В Приморье мужчина спас собаку с примерзшим языком к люку

 

Отчаянно скулившую собаку,у которой язык приклеился к железному люку, увидели в одном из дворов региона. Мимо проходивший мужчина первоначально собрался выручить собаку теплой водой, но начальные стремления потерпели крах. В результате язык бедного животного отстал от металлической поверхности люка после новых литров теплой жидкости.

Как считают местные жители, пес оказался в сложной ситуации не из-за любопытства, а по причине голода. Нельзя исключать, что жильцы домов подкармливали зверька, оставив ему пищу прямо на люке. Собака могла съесть все до последнего, и ее язык на морозе примерз к металлу.
Никита Готский
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