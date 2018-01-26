МВД займется проверкой из-за штампа о браке в паспортах двух мужчин

Мужчины, вступившие в брак в Копенгагене, в МФЦ спокойно поставили штампы в паспорте.

Вступившие в однополый брак мужчины выяснили, что Семейным кодексом России признаются браки, которые были заключены за рубежом с соблюдением законов иностранного государства (например, они разрешены в Дании). Также не должно быть обстоятельств, которые будут препятствовать браку. Для России это может быть, недееспособность молодых, близкое родство или уже зарегистрированный союз. Что самое интересное, про пол молодоженов в этой статье Семейного кодекса ничего не указано.

В опровержении говорится о том, что документы, которые принимались для планируемой регистрации, переданы сотрудниками центров в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения.