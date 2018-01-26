В Мелекесском детсаде заморозили воспитанников

В селе Новоселки Мелекесского района Ульяновской области зарегистрировали вспышку острого респираторного заболевания среди воспитанников детского сада. Согласно данным, которые предоставил руководитель регионального Кабмина Александр Смекалкин, заболели сразу двадцать ребятишек.

Дарья Светозарова

Смекалкин уточнил, что вспышка заболевания произошла из-за нарушения температурного режима в дошкольном учреждении. Председатель правительства поручил своему первому заму Екатерине Убе отправиться в Новоселки, чтобы на месте изучить ситуацию и причины, приведшие к ней, а также привлечь к ответственности виновных в произошедшем.Несколько дней назад в детском саду Ульяновска зафиксировали массовое заболевание кишечной инфекции. Согласно последним данным персоналу и воспитанникам, которые заразились, поставили диагноз «гастроэнтерит». Инцидент проверяет районная прокуратура.