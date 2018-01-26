В Мелекесском детсаде заморозили воспитанников

Смекалкин уточнил, что вспышка заболевания произошла из-за нарушения температурного режима в дошкольном учреждении. Председатель правительства поручил своему первому заму Екатерине Убе отправиться в Новоселки, чтобы на месте изучить ситуацию и причины, приведшие к ней, а также привлечь к ответственности виновных в произошедшем.
Несколько дней назад в детском саду Ульяновска зафиксировали массовое заболевание кишечной инфекции. Согласно последним данным персоналу и воспитанникам, которые заразились, поставили диагноз «гастроэнтерит». Инцидент проверяет районная прокуратура.