«ВКонтакте» и «Собака.ru» инициировали флэшмоб памяти родных-блокадников

Соцсеть «ВКонтакте» и первый локальный питерский глянцевый журнал «Собака.ru» объявили о запуске флэшмоба в память родных-блокадников. Принять участие в акции может любой. Для этого необходимо под хештегом #блокадныепортреты указать геолокацию родственника пережившего или погибшего в годы блокады Ленинграда.

Дарья Светозарова

Организаторы флэшмоба уверяют, что это социальная акция, которая поможет составить альтернативную карту памяти. В своих микроблогах люди, поддержавшие акцию, смогут выложить историю своих родных, которые прошли через блокаду. По результатам акции на сайте Собака.ru опубликуют онлайн-карту, на которую нанесут истории блокадников. В каждом номере журнала «Собака.ru» публикуется по шесть историй петербуржцев, которые пережили блокаду.