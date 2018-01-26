«ВКонтакте» и «Собака.ru» инициировали флэшмоб памяти родных-блокадников

Организаторы флэшмоба уверяют, что это социальная акция, которая поможет составить альтернативную карту памяти. В своих микроблогах люди, поддержавшие акцию, смогут выложить историю своих родных, которые прошли через блокаду. По результатам акции на сайте Собака.ru опубликуют онлайн-карту, на которую нанесут истории блокадников. В каждом номере журнала «Собака.ru» публикуется по шесть историй петербуржцев, которые пережили блокаду.
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