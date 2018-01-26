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| | Регионы России поддержали ульяновских курсантов клипами

Регионы России поддержали ульяновских курсантов клипами

Вчера, 18:47
16 января Сеть взорвало скандальное видео с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Полторы дюжины студентов под популярный хит Бенни Бенасси Satisfaction исполнили очень смелый танец. При этом молодые люди выступали неглиже, а на голове у них красовались летные фуражки.

 

Регионы России поддержали ульяновских курсантов клипами

 

Видео получило широкую огласку: кто осудил фривольное поведение ульяновских курсантов и высказался за их отчисление, а кто выразил солидарность с ними. Поддержали ульяновцев представители разных городов и профессий. 

 

Свой вариант клипа на Satisfaction сняли сварщики с Урала. Под ритмы хита они продемонстрировали выполнение своих рабочих обязанностей.


Не остались в стороне и сотрудницы интернет-компании из Ярославля. Девушки в майках с логотипами фирмы также станцевали под звуки трека от Бенни Бенасси. Видео они сопроводили подписью «Ульяновск, мы с вами!».


Поддержали курсантов и порнозвезды. Режиссер из Санкт-Петербурга снял порнографический ролик, а герои клипа выполняли откровенные телодвижения под все тот же Satisfaction.


Свое слово в защиту курсантов сказали и уфимские школьники. Они также станцевали под популярный сингл, но ограничились скромными движениями, ведь актеры несовершеннолетние. Жители Самары также решили высказаться в поддержку курсантов. Свою версию клипа сняли местные парикмахеры и мастера тату. Они заявили, что не понимают причины возмущений, ведь «ребята просто прикалывались».
Дарья Светозарова
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