Регионы России поддержали ульяновских курсантов клипами

16 января Сеть взорвало скандальное видео с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Полторы дюжины студентов под популярный хит Бенни Бенасси Satisfaction исполнили очень смелый танец. При этом молодые люди выступали неглиже, а на голове у них красовались летные фуражки.

Видео получило широкую огласку: кто осудил фривольное поведение ульяновских курсантов и высказался за их отчисление, а кто выразил солидарность с ними. Поддержали ульяновцев представители разных городов и профессий.

Дарья Светозарова

Свой вариант клипа на Satisfaction сняли сварщики с Урала. Под ритмы хита они продемонстрировали выполнение своих рабочих обязанностей.Не остались в стороне и сотрудницы интернет-компании из Ярославля. Девушки в майках с логотипами фирмы также станцевали под звуки трека от Бенни Бенасси. Видео они сопроводили подписью «Ульяновск, мы с вами!».Поддержали курсантов и порнозвезды. Режиссер из Санкт-Петербурга снял порнографический ролик, а герои клипа выполняли откровенные телодвижения под все тот же Satisfaction.Свое слово в защиту курсантов сказали и уфимские школьники. Они также станцевали под популярный сингл, но ограничились скромными движениями, ведь актеры несовершеннолетние. Жители Самары также решили высказаться в поддержку курсантов. Свою версию клипа сняли местные парикмахеры и мастера тату. Они заявили, что не понимают причины возмущений, ведь «ребята просто прикалывались».