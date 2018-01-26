НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Старейшая анаконда России из Кузбасса вновь попала в Книгу рекордов России

Старейшая анаконда России из Кузбасса вновь попала в Книгу рекордов России

Вчера, 18:43
Анаконда по кличке Василий получила во второй раз звание самой старой змеи России. Ее владельцы получили сертификаты об установлении рекорда.

Старейшая анаконда России из Кузбасса вновь попала в Книгу рекордов России

 

Директор учреждения, в котором проживала анаконда, Татьяна Бочарова, назвала даже приблизительный возраст Василия. Так, Василию, по примерным подсчетам, где-то 24 года. В неволе данный вид пресмыкающихся живёт всего 5-6 лет. Поэтому по праву эту анаконду можно назвать долгожительницей. Прежде подобных долгожителей среди рептилий данного вида, живущих в неволе, не фиксировалось.

Анаконда Василий награждается не впервые, в 2016 году она также была признана самой старой змеей России, а год спустя владельцы решили "обновить" рекорд в книге рекордов.
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