Старейшая анаконда России из Кузбасса вновь попала в Книгу рекордов России

Анаконда по кличке Василий получила во второй раз звание самой старой змеи России. Ее владельцы получили сертификаты об установлении рекорда.

Директор учреждения, в котором проживала анаконда, Татьяна Бочарова, назвала даже приблизительный возраст Василия. Так, Василию, по примерным подсчетам, где-то 24 года. В неволе данный вид пресмыкающихся живёт всего 5-6 лет. Поэтому по праву эту анаконду можно назвать долгожительницей. Прежде подобных долгожителей среди рептилий данного вида, живущих в неволе, не фиксировалось.Анаконда Василий награждается не впервые, в 2016 году она также была признана самой старой змеей России, а год спустя владельцы решили "обновить" рекорд в книге рекордов.