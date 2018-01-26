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| | Жительница Воронежа выложила в Сеть видео с котом, «одержимым демонами»

Жительница Воронежа выложила в Сеть видео с котом, «одержимым демонами»

Вчера, 17:34
Жительница Воронежа взбудоражила Сеть видеороликом с «демоническим» котом. Ее питомец по кличке Чивас и впрямь похож на верного спутника старинных чародеек и окрасом, и заунывным мяуканьем, однако вопрос его демонизма вызывает сомнения.

Жительница Воронежа выложила в Сеть видео с котом, «одержимым демонами»

 

В доказательство того, что угольно-черному мурлыке требуется экзорцист, владелица поместила в интернет двадцатисекундное видео. Кадры демонстрируют упитанного кота, который заунывно мяукает, пытаясь навести ужас на хозяйку. Впрочем, даже такие «демонические» звуки не заставили автора ролика опустить камеру. Тогда, чтобы положить конец видеопроизволу, Чивас метнулся из коридора в комнату – на этом ролик прервался.


Что в действительности заставило питомца так замогильно мяукать, хозяйка говорить не стала. В связи с этим некоторые пользователи предположили, что это вовсе не кот, а кошка, для которой март наступил раньше положенного.
Дарья Светозарова
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