Повара одной из школ Екатеринбурга игнорируют правила гигиены

Возмущенные родители, дети которых учатся в школе №16 Екатеринбурга, говорят, что повара не придерживаются санитарно-гигиенических норм во время подачи детям еды.

Сами же ученики подтверждают их слова, так как неоднократно своими глазами это видели. Повара во время подачи еды кладут еду в тарелки без перчаток или какого-то кухонного инвентаря.Школа пока это никак не комментирует. Департамент образования, в свою очередь, обещает во всем разобраться. Родители просят уволить сотрудников столовой, которые не соблюдают элементарные правила.В январе этого года произошло массовое отравление учеников в школе, которая находится в городе Люберцы. Тогда там отравились 43 ученика.