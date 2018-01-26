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| | Повара одной из школ Екатеринбурга игнорируют правила гигиены

Повара одной из школ Екатеринбурга игнорируют правила гигиены

Вчера, 18:00
Возмущенные родители, дети которых учатся в школе №16 Екатеринбурга, говорят, что повара не придерживаются санитарно-гигиенических норм во время подачи детям еды.

Повара одной из школ Екатеринбурга игнорируют правила гигиены

 

Сами же ученики подтверждают их слова, так как неоднократно своими глазами это видели. Повара во время подачи еды кладут еду в тарелки без перчаток или какого-то кухонного инвентаря.

Школа пока это никак не комментирует. Департамент образования, в свою очередь, обещает во всем разобраться. Родители просят уволить сотрудников столовой, которые не соблюдают элементарные правила.

В январе этого года произошло массовое отравление учеников в школе, которая находится в городе Люберцы. Тогда там отравились 43 ученика.
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