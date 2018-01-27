Жительнице Калининграда отказали в выдаче маткапитала из-за буквы «ё»

Ленинградский районный суд Калининграда рассматривает дело местной жительницы. Женщине отказали в выдаче маткапитала из-за разного написания ее фамилии в свидетельствах о рождении детей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Виктория Озерова

Буква «ё» стала предметом судебного разбирательства в Калининграде. Летом прошедшего года местная жительница родила третьего ребенка, после чего обратилась в соответствующие социальные службы для получения материнского капитала. В местном Пенсионном Фонде ей отказали в выдаче сертификата, так как в документах о рождении двоих детей ее фамилия написана по-разному: в одном случае через «е, а в другом через «ё». Женщина, ссылаясь на то, что ранее у нее подобных проблем не возникало, подала заявление в суд. Заседание назначено на 21 февраля.Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Михаил Емельянов. Он считает, что причина кроется в небрежности чиновников.