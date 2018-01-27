НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Гречка и красная икра: В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа

Гречка и красная икра: В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа

Сегодня, 06:40
В России были утверждены новые ГОСТы, относящиеся к четырем видам продукции. Речь идет о рисе, гречке, сливочном масле и красной икре. Требования к этой продукции планируется ужесточить в значительной мере.
 

Гречка и красная икра: В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа

 

Подготовлен документ был экспертами Роскачества и в последующем утвержден сотрудниками Росстандарта. Из проекта стало известно, что начиная с 1 марта 2018 года новые правила будут применяться, однако изначально в тестовом режиме. Если апробация на рынке пройдет успешно, то уже с весны 2021 года требования перейдут в статус действующих постоянно. К примеру, для красной икры вводится ограничение на содержание в ней отстоя или так называемого джуса. От конечного продукта его часть должна составлять не более 5 процентов.
 
Предварительный ГОСТ на рис вводит также понятие доброкачественных ядер, коих в продукте должно содержаться по меньшей мере 99,7%.
 
Изготовителям гречки также придется соблюдать ряд новых требований по параметру кислотного числа жира. Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1. При проверках счет происходит по специальной формуле.

Николай Офицеров
Новости по теме
СМИ: В России ужесточат требования к качеству водки
СМИ: В России ужесточат требования к качеству водки

Представители Росстандарта намерены уже к 2019 году утвердить новый ГОСТ, который будет действовать для водки. Соответствующие сведения были представлены

Стоимость красной икры и рыбы возрастет к Новому году
Стоимость красной икры и рыбы возрастет к Новому году

В связи с повышение спроса на такие продукты как красная икра и рыба, в правительстве прогнозируется рост цен. Об этой ситуации журналистам сообщил глава

Более 50% красной икры на российском рынке не является качественной
Более 50% красной икры на российском рынке не является качественной

Более половины икры лосося, которая реализуется в розничной сети страны, не соответствует предъявляемым санитарным требованиям. Об этом заявила на веерном

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости