Гречка и красная икра: В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа

В России были утверждены новые ГОСТы, относящиеся к четырем видам продукции. Речь идет о рисе, гречке, сливочном масле и красной икре. Требования к этой продукции планируется ужесточить в значительной мере.

Подготовлен документ был экспертами Роскачества и в последующем утвержден сотрудниками Росстандарта. Из проекта стало известно, что начиная с 1 марта 2018 года новые правила будут применяться, однако изначально в тестовом режиме. Если апробация на рынке пройдет успешно, то уже с весны 2021 года требования перейдут в статус действующих постоянно. К примеру, для красной икры вводится ограничение на содержание в ней отстоя или так называемого джуса. От конечного продукта его часть должна составлять не более 5 процентов.

Предварительный ГОСТ на рис вводит также понятие доброкачественных ядер, коих в продукте должно содержаться по меньшей мере 99,7%.

Изготовителям гречки также придется соблюдать ряд новых требований по параметру кислотного числа жира. Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1. При проверках счет происходит по специальной формуле.

Николай Офицеров