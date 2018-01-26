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| | Калининградские студенты удивили самым большим в стране поздравительным тостом

Калининградские студенты удивили самым большим в стране поздравительным тостом

Сегодня, 13:04
В честь Татьяниного дня, также известного как День российского студенчества, более тысячи студентов из Калининграда установили новый рекорд по самому продолжительному произнесению поздравительного тоста.

Калининградские студенты удивили самым большим в стране поздравительным тостом

 

25 января студенты из Калининграда не просто отмечали праздник, посвящённый студенчеству, но и участвовали в разнообразных волонтёрских мероприятиях, направленных на благотворительную деятельность. После весьма насыщенного дня, наполненного различными акциями, в которых приняли участие не только российские, но и иностранные студенты, калиниградская молодёжь отметилась и установлением общероссийского рекорда, произнеся совместно самый длинный поздравительный тост.

 
После установления рекорда всех желающих пригласили на каток, где продолжили отмечать свой праздник довольные студенты. Заметим, что в субботу студенты отправятся в приют, где они будут делать клетки для животных, которые не помещаются в основных помещениях.

Александр Вест
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