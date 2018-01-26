Калининградские студенты удивили самым большим в стране поздравительным тостом

25 января студенты из Калининграда не просто отмечали праздник, посвящённый студенчеству, но и участвовали в разнообразных волонтёрских мероприятиях, направленных на благотворительную деятельность. После весьма насыщенного дня, наполненного различными акциями, в которых приняли участие не только российские, но и иностранные студенты, калиниградская молодёжь отметилась и установлением общероссийского рекорда, произнеся совместно самый длинный поздравительный тост.
Калининградские студенты удивили самым большим в стране поздравительным тостомСегодня, 13:04
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Сегодня, 25 января 2015 года, студенты российских ВУЗов отмечают день студентов – День Татьяны. В вязи с этим, во всех парках отдыха Москвы для студентов
Сегодня, 25 января, в Татьянин день, в Николаевском дворце состоится ежегодный Покровский бал для лучших студентов Петербурга посвященный 400-летию дома