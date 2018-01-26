Калининградские студенты удивили самым большим в стране поздравительным тостом

В честь Татьяниного дня, также известного как День российского студенчества, более тысячи студентов из Калининграда установили новый рекорд по самому продолжительному произнесению поздравительного тоста.

После установления рекорда всех желающих пригласили на каток, где продолжили отмечать свой праздник довольные студенты. Заметим, что в субботу студенты отправятся в приют, где они будут делать клетки для животных, которые не помещаются в основных помещениях.

Александр Вест

25 января студенты из Калининграда не просто отмечали праздник, посвящённый студенчеству, но и участвовали в разнообразных волонтёрских мероприятиях, направленных на благотворительную деятельность. После весьма насыщенного дня, наполненного различными акциями, в которых приняли участие не только российские, но и иностранные студенты, калиниградская молодёжь отметилась и установлением общероссийского рекорда, произнеся совместно самый длинный поздравительный тост.