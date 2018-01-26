В России молодоженов перед свадьбой могут начать проверять на совместимость

Депутат Ленинградской области Владимир Петров внес предложение проходить в обязательном порядке тест на совместимость характеров молодоженам перед бракосочетанием.

Пелагея Лебединская

Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, предлагает ввести законопроект, согласно которому перед бракосочетанием молодая пара обязана проходить психологический тест на совместимость характеров. По мнению Петрова, эта процедура уменьшит число разводов в России. Заявление депутат направил на рассмотрение в Минздрав России, в надежде, что его утвердят. А также этот тест Владимир предлагает проходить и тем супружеским парам, которые подали на развод. Таким образом в России сохранится больше семейных пар, которые будут растить детей и строить семейное счастье.По статистике, в России разводятся почти 80% семейных пар. Многие расходятся, не прожив вместе и трех лет.