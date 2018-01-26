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| | В Ельцин-Центре начнут покупать сперму

В Ельцин-Центре начнут покупать сперму

Сегодня, 11:08
В Ельцин-Центре в Екатеринбурге 1 февраля запланировано открытие банка спермы. Об этом говорится на официальной страничке Клинического института репродуктивной медицины. Организация специализируется на лечении бесплодия.
 

В Ельцин-Центре начнут покупать сперму

 

Представители пресс-службы ЕЦ отмечают, что клиника займет более чем тысячу квадратных метров в южной части комплекса. Помимо самой регистратуры и кабинетов врачей, там также будет находится стационар, рассчитанный на семь коек, лаборатории и банк спермы.
 
«Все те, кто обратится в институт, смогут получить полный спектр медицинских услуг в области репродуктивной медицины», - подчеркивают в пресс-службе.
 
В Ельцин-Центре отметили, что новая клиника представляет собой также и базу для проведения образовательных программ в рамках российских и международных конференций, мастер-классы для врачей по вопросам, связанным с гинекологической эндокринологией. Первая подобная конференция для врачей на тему бесплодия назначена на 1 февраля текущего года.

Николай Офицеров
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